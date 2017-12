Tras la muerte de David Kohl su papá aclaró qué fue lo que sucedió

Jairo Kohl,el papá de David, el nene de Pedro Luro que falleció el pasado jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de haber superado seis operaciones del corazón (las últimas en el Children´s Hospital de Boston) brindó detalles, hasta ahora desconocidos, respecto de la situación por la que atravesó el pequeño y que culminó de la peor manera, con su deceso.

"Estaba tan bien de su cardiopatía que nos parece mentira, nos parece un sueño que por un procedimiento como es una endoscopía, para la cual le hicieron una anestesia, nunca más haya despertado, nunca se volvió a conectar con el mundo", dijo.

Aclaró que el mismo procedimiento, ya se lo habían realizado los médicos en Boston (EE.UU) hace apenas cuatro meses y había salido despierto de dicha práctica.

Explicó que David había sido derivado desde Bahía Blanca al Hospital Italiano en su sede en San Justo, el último viernes 15.

"El se encontraba estable, internado en una habitación común, únicamente para ser controlado de un sagrado que había tenido, común para pacientes antigoagulados como él pero que había cesado el mismo viernes antes de ser trasladado", indicó.

El lunes 18 los médicos informaron a los papás que querían realizar la endoscopía.

"Como papás cuestionamos en reiteradas ocasiones la necesidad de la misma ya que veíamos a David muy bien, no había más sangrado e informamos que en agosto último él había pasado por este procedimiento y había tenido buenos resultados en el Hospital de Niños de Boston, donde él se trataba. No obstante ello, los médicos tomaron la decisión de realizarla igual claramente sin los recaudos necesarios", dijo.

"Dejamos a David en quirófano a las 8 de la mañana, apenas pasadas las 8 y media de la mañana ya lo teníamos con nosotros en un cuarto de recuperación pero completamente desconectado del mundo. Nosotros lo habíamos visto despertar de muchas anestesia pero esta vez su corazón latía fuerte y parejo, respiraba por sus propios medios pero no despertaba. Las pocas veces que aparecían los médicos nos decían que nos quedemos tranquilos, que el estaba bien e iba a despertar enseguida. Las enfermeras parecían no saber con qué paciente estaban tratando", expresó.

Las horas pasaban y nadie les daba una respuesta sobre por qué no despertaba.

"Llegada casi las 3 de la tarde, más de 6 horas del procedimiento, lo seguían teniendo en una sala de recuperación sin ningún tipo de control, únicamente diciéndonos que estaba todo bien. Ante la desesperación mía, comienzan en ese momento a buscar lugar en una terapia intensiva, cosa que hubo que esperar a que se termine de acondicionar el lugar", dijo.

Entrado a terapia y en aproximadamente una hora David salió de 3 paros cardiacos, pero al cuarto falleció.

"A cualquiera le puede parecer una mentira pensar que David aguantó tremendas anestesia para tantas cirugías de corazón, da cateterismos, para traqueostomizarlo para hacer resonancias, para aplicarle botox para colocarle botón gástrico para hacer ENDOSCOPIA en Boston pero NO Haya despertado de la última anestesia hecha en el Hospital Italiano", dijo el padre.

"Hacía más de dos meses veníamos siendo tratados como estúpidos por OSECAC, en una audiencia en el juzgado y comunicándonos con CD la obra social no aceptaba pagar la última ENDOSCOPIA que a David le hicieron en Boston argumentando que tanto ese como otros procedimientos podían realizarse en Argentina sin riesgo alguno. La negativa a cubrir la deuda de este tipo de procedimientos era explícita por parte de nuestra obra social, con la única argumentación de que se podían realizar en Argentina sin riesgo", destacó.

"Nos parece importante aclarar que su cardiología tratante más no pudo hacer, lo derivó a un lugar que creyó que estaba apto por si David necesitaba mayor complejidad, envió su historia clínica completa, envió con sumo detalle los últimos procedimientos realizados en Boston no conforme con esto, realizó llamadas telefónicas para poner al tanto a los médicos de la complejidad de David, no nos alcanzó para salvarle la vida. David luchó toda su vida, hoy no lo tenemos más y nada nos va a devolver a nuestro hijo. Lo vamos a amar el resto de nuestra vida", dijo.

"Te amamos y siempre te llevaremos en nuestro recuerdo Gabichi", remató.