¿Qué tenés que hacer para ayudar a Manu Ginóbili a llegar al Juego de las Estrellas?

Emanuel Ginóbili comenzó la carrera para estar en el Juegos de las Estrellas de la NBA, donde se concentran a los jugadores más destacados de la mejor liga de básquetbol del mundo. Y vos podés ayudar...

¿Cómo? Votando por Manu, ingresando a vote.nba.com.

Para llegar a ser parte de la lista de 12 jugadores que representarán a la Conferencia Oeste, Ginóbili necesitará ser elegido por los fans (repartirán el 50% de los puntos), jugadores en actividad (25%) y periodistas de todo el mundo (el 25% restante). Hay tiempo de votar hasta el 15 de enero.

El bahiense, con sus 40 años, buscará su tercera participación en el All Star Game. ¿Lo vas a ayudar?

Manu con 10 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 3 robos, con 2-6 de 2P y 2-4 de 3P en 26 minutos con un +/- de +9. Lo que no sale en las estadísticas es que el equipo rival decidió a ver si Manu podía defender 1 vs 1 a Turner en la bola final y este no pudo tirar. Aca el video: pic.twitter.com/dEuK52azcv