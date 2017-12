El Campeonato Estival de Speedway comenzará el 7 de enero

El Campeonato Estival de Speedway edición 2018 comenzará el próximo domingo 7 de enero, en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana. Así lo confirmó esta tarde Cristobal Mulet, presidente de la Federación Bonaerense de Motociclismo, en diálogo con “La Nueva.”

El certamen constará, en principio, de 9 programaciones, las cuales se repartirán entre Bahía Blanca, Colonia Barón y Carlos Casares. De acuerdo al primer bosquejo elaborado por el propio Mulet, seis de esas competencias tendrán como sede a nuestra ciudad y las restantes se dividirán entre las pistas de la zona.

“Entre Bahía y la zona haremos 9 fechas y la idea es que se corra los domingos, para no complicar las tareas laborales de los pilotos de la zona, quienes al otro día tiene que trabajar”, expresó el presidente de la FEBOM.

El certamen, a diferencia de los anteriores, no tendrá la participación de pilotos extranjeros, motivo por el cual no podrá catalogarse de “internacional”.

“Por ahora no habrá pilotos extranjeros. Si alguno se interesa en venir y habla con nosotros, bienvenido sea. Ante ésto, le apuntaremos fuerte a los pilotos nacionales. Estarán presentes Fernando García, Facundo Albín, Jonathan Iturre y compañía. Quizás con el correr de las fechas pueda venir alguno, no lo descartamos”, contó.

“La idea es que, a pesar del momento económico que atraviesa el país y que nos golpea a todos, se pueda continuar con la actividad y foguear a los chicos nuevos. Hay muchos que andan rápido y que necesitan mostrarse”, agregó.

¿Covatti, Husman y Carrica?

“Con Nico hablé hace algunos días y va a ser imposible que venga porque fue papá y porque piensa operarse nuevamente su mano izquierda. A Carrica lo llamaré estos días para consultarle cómo está y si le interesa correr y con Liyi no he tenido contacto. Ojalá que pueda estar y ser protagonista. Al no haber extranjeros se va a emparejar todo”, sostuvo Lito.

Entradas

Las generales tendrán un costo de 120 pesos. Los jubilados y menores abonarán 50$, mientras que para el estacionamiento se deberá abonar 40$.