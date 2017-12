En una caravana, cientos de motoqueros despidieron a Pony Fernández 

Cientos de motoqueros despidieron este mediodía en una caravana al cementerio a Oscar "Pony" Fernández, el bahiense amante de las motos y el rock que falleció el domingo al perder el control y caer tras sufrir un paro cardíaco .

Acompañado de bocinas y rugido de motores, amigos del “referente de todos los motociclistas”, como lo describieron, se acomodaron y en caravana siguieron hasta el cementerio.

“Lo conocí en una obra y me quedo con su sonrisa. Era una gran persona”, le dijo a La Nueva. Miguel “Chino” Acuña del grupo Perros Nómades de Bahía.

Además de sus compañeros bahienses, llegaron personas desde Bolívar, Buenos Aires, San Martín, Caleta Olivia, Choele Choel, Punta Alta, General Roca, entre otros lugares.

“Se pasó toda la vida ayudando a la gente y no le importaba si te conocía o no. Mejor tipo que él no había, era noble, solidario, íntegro y leal”, dijo Tony, que lo conocía hace más de 15 años y fue uno de los últimos que lo vio con vida en un asado horas antes del accidente.

Quién era Pony

Oscar Pony Fernández era bahiense, tenía 60 años y era un apasionado de las motos y el rock.

Tenía un Motobar ubicado en El Benteveo 5.900 que era el punto de encuentro de todos los motoqueros que pasaban por la zona. Y venían de todos lados del país.

Para sus amigos "se fue en su ley".

1.000 kilómetros y una despedida

Marcelo Soria, alías el Negro motoratón, dejó de organizar la cena para Navidad con su familia, agarró la moto y recorrió más de 1.000 kilómetros para saludar a su amigo.

Cuando el reloj marcaba las 00 del lunes, estaba pasando por Río Colorado. "Cuando todos estaban brindando, yo estaba viajando para darle la última despedida", contó emocionado.

El Negro motoratón llegó a las 2 de la mañana a Bahía desde Caleta Olivia derecho al velatorio.

"Era un amigo de verdad y siempre lo voy a recordar como una gran persona", cerró.

“Se lo va a extrañar”

Con lentes negros y chaleco negro lleno de parches, Verónica López recorrió exclusivamente casi 500 kilómetros para llegar a Bahía a despedir a su amigo.

“A todos nos dejó una enseñanza y aprendí mucho de motos, de los códigos y valores que tenemos porque la gente nos tiene mal visto porque usamos un chaleco y no es así”, contó al llegar a la casa velatoria desde General Roca.

Verónica lo conoció hace 6 años y lo definió como un loco lindo porque siempre estaba con todas las pilas puestas.