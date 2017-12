En 2017, la natación bahiense tuvo a una figura: Martiniano Montero

Por Nicolás Batista / nbatista@lanueva.com

Hace casi 5 años le dijeron que la natación no era lo suyo. Joven y entusiasta como es, no dudó de volver a nadar tras estar un año practicando fútbol, y en 2017 tuvo su premio: dos récords nacionales y medallas por todos lados.

La historia del bahiense Martiniano Montero (13 años), atleta de Uno Bahía Club, es una de las más destacadas del año y tiene final feliz, con plusmarcas en 50 metros libres (25s 93/1000), en el Argentino de Santiago del Estero --en agosto--; y en 50 metros mariposa (27s 15/1000), en el Provincial en Miramar --noviembre--.

“Estoy súper feliz de todo este año. Encima en 2016 casi no pude nadar por distintas lesiones y tuve que empezar todo desde cero”, contó Montero.

“Al inicio fue difícil. A la mitad se encontró el récord (en Santiago), que fue una felicidad enorme. Ahí ya no lo podía creer. Fue algo que nunca imaginé”, explicó Martiniano, quien comenzó a nadar por problemas respiratorios y vivió un “extraño” episodio.

“Me inicié en otro club (de Bahía) y en ese momento (con 8 años) no me salía la técnica de espalda. Entonces, la profesora que tenía me preguntó si hacía otro deporte. Le contesté que hacía fútbol y me dijo que me dedicara a hacer eso porque nadar no era lo mío”, recordó.

Tras un año como futbolista regresó a su primer amor.

“Me quedé con ganas de seguir, por eso volví. Y bueno, pareciera que no soy taaaan (sic) malo. Igual espalda sigue siendo mi peor estilo, pero al menos anda (risas)”, expresó el bahiense.

“Martiniano no sólo ha logrado obtener tiempos que parecían imbatibles sino que pretende mucho más. Sus dotes de velocista son impresionantes, fundamentados en sus ganas de aprender”, describió uno de sus entrenadores, Daniel González.

Un proyecto que ya es realidad.

Un Mundial, una vida

La bahiense Marion Valdez volvió a adosarle este año éxito a su gran historia de vida, al obtener con sus 77 años tres medallas de bronce en el Campeonato Mundial Máster, que se disputó en Budapest (Hungría) y del que también fue parte el bahiense Mariano Vidal.

Marion Valdez ganó preseas de bronce en 200 metros combinado, 100 metros mariposa y 50 metros mariposa