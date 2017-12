Los saludos a Carrió por su cumpleaños

La líder de la Coalición Cívica (CC) y diputada nacional, Elisa Carrió, cumple hoy 61 años, y desde temprano comenzó a recibir los primeros saludos en las redes sociales.

Varios de sus colaboradores cercanos eligieron Twitter para hacer público su mensaje, mientras desde su entorno indicaron a Télam que la diputada pasará su cumpleaños descansando en su casa de Capilla del Señor.

"¡¡¡Feliz Cumpleaños!!! Te necesitamos para que nos señales el camino de no robar, no mentir, no usar a los pobres. Gracias por existir, hermana del alma", publicó en su cuenta el dirigente social de La Matanza y actual diputado nacional, Héctor "Toty" Flores.

¡¡¡Feliz Cumpleaños @elisacarrio !!! Te necesitamos para que nos señale el camino de no robar, no mentir, no usar a los pobres. Gracias por existir, hermana del alma. pic.twitter.com/dPLjP0BDb1 — Toty Flores (@TotyFlores) 26 de diciembre de 2017

También la saludó la actual diputada Paula Oliveto Lago, la mano jurídica de Carrió en muchas de las denuncias que presentó en estos años.

Feliz cumpleaños @elisacarrio! Gracias por tu trabajo y tu lucha. Otro cumpleaños más juntas. Te quiero mucho! pic.twitter.com/IGXixhGBKh — Paula Oliveto (@pau_oliveto) 26 de diciembre de 2017

"Un muy feliz cumple. Gracias por enseñarnos con tu conducta, principios e inmensa generosidad", publicó Maximiliano Ferraro, otros de sus primeros colaboradores y actual legislador porteño.

En tanto desde las fuerzas aliadas, la primera que se acordó del cumpleaños de la diputada (y una de las fundadoras de Cambiemos) fue su colega del Congreso, la diputada de PRO Cornelia Schmidt-Liermann. (Télam)