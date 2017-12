"No soy un loco ni un raro", el nene de 8 años que le explica a millones de personas lo que es tener Asperger

"No soy un loco, ni un freak, ni un raro. Solo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente". Federico García Villegas tiene 8 años, es colombiano y tiene el síndrome de Asperger. En un video que superó los 7,5 millones de reproducciones en Facebook, le explicó al mundo que lo que tiene no es una enfermedad.

"Soy un niño como cualquier otro, con sueños e ilusiones. Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad. Nuestros sentidos son más agudos. Yo escucho todos los sonidos al mismo tiempo. Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado", explica y agrega: "Si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal".

Su mamá Andrea Villegas es quien gestiona la cuenta de Facebook Soy diferente, soy como tú, una red que sirve de apoyo para padres con niños con Asperger y en la que narra el día a día del pequeño.

"Federico sentía la necesidad de explicarse, porque se sentía incomprendido por sus compañeros de escuela", le explicó Villegas al diario El País.

"Primero escribió un cuento, así que decidí abrir un perfil en redes sociales para hablar de una condición que es muy poco conocida", sostuvo.

La colombiana aseguró que desde hace años intenta explicar a su hijo lo que le ocurre "para que pueda tener más herramientas en la vida". Lo que cuenta en el vídeo es el resultado de esas explicaciones, "aunque contadas con sus propias palabras".

La idea inicial era publicarlo en Facebook y YouTube para que sus 20 compañeros de clase pudieran verlo. Una madre chilena, Pamela Zavala, con un marido y tres hijos con síndrome de Asperger, vio la grabación y decidió publicarla en sus redes sociales, desde donde se popularizó: se compartió casi 300.000 veces.

"Mostré el vídeo a mi hijo de 10 años y, por primera vez, se sintió reflejado en otra persona. Falta tolerancia y empatía hacia las personas con Asperger, además de más información y ayudas estatales. El Asperger no es una enfermedad", explicó Zavala.

"Los niños con esta condición pueden ser hipersensibles a ciertos ruidos, colores, texturas... Entonces se bloquean y se comportan de un modo parecido a una rabieta. Hay quien interpreta ese comportamiento como de niños malcriados y opinan que necesitan mano dura", agregó. Y concluyó: "Por eso nosotros, los padres, también nos sentimos a menudo juzgados e incomprendidos. En realidad solo necesitan algo de atención extra".

Las características de una persona con Asperger

Una persona con Asperger, a diferencia de los casos de autismo, "tiene un cociente intelectual dentro de la media y adquiere la capacidad del lenguaje a la edad que le corresponde", contó la especialista Araceli Martín, coordinadora de la Asociación Asperger Madrid.

"La idea de que son genios superdotados es un mito. Una cosa que los distingue de los demás es que se apasionan y obsesionan con algunos asuntos. Eso les permite destacar en algunos campos que requieren de entrenamiento, como profesiones relacionadas con la música y la memoria", explicó.

Según afirmó, lo que fallan son sus habilidades sociales porque "son muy rígidos, no suelen entender la comunicación no verbal y tienen poca tolerancia hacia lo que no encaja dentro de los patrones establecidos. Por eso les cuesta comprender el mundo en el que vivimos".

Si son tratados por especialistas desde pequeños, pueden aprender mucho mejor a desenvolverse en ese mundo que no entienden. "Pero es precisamente en las relaciones de larga duración donde les pasará más factura ser Asperger, porque entrarán más factores improvisados a los que no sabrán cómo reaccionar", concluyó Martín.