Moyano:  "No me favoreció demasiado la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole"

El diputado del Frente Renovador Facundo Moyano confesó en una entrevista televisiva que el noviazgo con Nicole Neumann "no" lo favoreció.

"No me favoreció demasiado la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole [...] La frivolización no favorece nunca a la política", dijo.

En diálogo con el programa Tiene la palabra, de TN, el dirigente también lamentó que no pueden ir a ningún lado: "Cada vez que íbamos a algún lado nos sacaban una foto y la subían siempre", recordó Moyano, y explicó que fue entonces cuando decidieron mostrarse en público.

Sin embargo, no lograron tranquilidad y decidieron ir a Madrid. "Así podemos estar tranquilos, podemos caminar (pensamos), y no… no se pudo", dijo el hijo del sindicalista Hugo Moyano.

La primera cita consistió en una cena y Moyano evitó dar el nombre del local.

"Hablé con la gente del lugar y estuvimos en un reservado improvisado.Tiene dos pisos, fuimos un día de poco trabajo, hablé, y estuvimos arriba, que no había nadie [...] Yo comí carne y como ella es vegana, comió verduras o arroz, no sé qué comió", cerró. (Infobae)