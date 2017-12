Revelan que hay 51.262 prófugos en el país y el 10 % es de "elite"

El Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) reveló que la cifra de prófugos en todo el país alcanza a 51.262, de los cuales el 77 por ciento son argentinos y el resto de otras 87 nacionalidades.

El (CUFRE) definió una estructura piramidal de evadidos cuya base está conformada por cerca del 70 por ciento de los prófugos, considerados comunes, un 20 por ciento de casos "complicados" y el resto (10 por ciento) de "élite".

De esta manera, se conforma el total de los 51.262 prófugos registrados por el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C.), según publicó Diario Popular.

La base Co.Na.R.C. se elabora con las comunicaciones que los tribunales realizan al Registro Nacional de Reincidencia de toda medida restrictiva a la libertad ambulatoria que se dicta en una causa penal, en cualquier jurisdicción del país.

Una buena parte de los prófugos comunes no sabe que tiene un pedido de captura, ya sea porque el abogado no les avisó, o bien la ignoraron. Siguen con su vida habitual, haciendo trámites, no alteran su estilo de vida ni su domicilio y no están en actitud de fuga.

Para evitar el agobio y el desgaste que generan estas recapturas, en la cúpula del CUFRE desarrollaron una estrategia de sensores y de comunicación entre distintas áreas para avisar y coordinar medidas inmediatas. Con el 20 por ciento de los evadidos "complicados" se hace una labor más exhaustiva, de investigación, se trabaja con las fuerzas de seguridad y con autorización judicial.

Por resolución, el CUFRE trabaja en tres parámetros: los condenados; las personas que tienen recompensa establecida por el programa que actualmente tramita el Ministerio de Seguridad, y la tercera opción es en casos complejos y a pedido de la Justicia.

En vacaciones, y los fines de semana largos, por controles propios se detectan más prófugos. (NA)