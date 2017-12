"Extraño a Cristina Kirchner", confesó el actor Darío Grandinetti

El actor Darío Grandinetti dijo en una entrevista con Infobae que extraña a la expresidenta Cristina Kirchner y opinó también de los últimos incidentes que se registraron fuera del Congreso en el marco del tratamiento de la reforma jubilatoria.

"Estraño sus políticas, su mirada frente al problema geográfico, político, económico del mundo. [Cristina] Tiene conocimientos sobre eso que no le escucho hablar a nadie. Su decisión de defender el interés de los argentinos", dijo.

Y agregó: "Podría nombrar un montón de cosas, pero ahora estamos lamentando que se vuelvan a ir los científicos, haber perdido los satélites, el valor adquisitivo del sueldo que siempre estaba por encima de la inflación porque había paritarias, no hay más paritarias... Que la gente pudiera expresarse y salir y protestar e insultarla y decirle todas las cosas que le decían y no le pegaban a nadie, no lo metían preso, no iban a buscar a nadie que pusiera un tuit a su casa y lo metían preso, no se mataba a los indios por la espalda, no se mataba a nadie".

Sobre los incidentes

"Es mucho más grave lo que han resuelto dentro del recinto que las escenas de violencia. Sobre todo porque hubo una gran cantidad de gente que se manifestó en paz, que lo volvió a hacer, que lo siguió haciendo y que creo que lo va a seguir haciendo. Y me preocupa que el gobierno no registre eso, que se quede con los grupos minúsculos que siempre existen básicamente de infiltrados, no solamente pero básicamente de infiltrados, para justificar la represión que tienen decidida desatar cada vez que hay una protesta popular", consideró.

Grandinetti, que será uno de los protagonistas de El lobista [unitario de Pol-Ka que comienza a rodarse a finales de enero], opinó que la situación se puede resolver con "diputados que pongan lo que hay que poner arriba de la mesa y defender lo que prometieron que iban a defender cuando los votaron".

Sin embargo, no es muy optimista con respecto al futuro: "Si no hubiera en el mundo tanto presidente, tanto político que a mi juicio no está preparado para eso creería que estas cosas solo ocurren en la Argentina pero no, ocurren en muchos lugares del mundo. El giro a la derecha es terrible, angustiante. El neoliberalismo es algo muy perverso porque propone no modificar nada, dejar las cosas como están. Que el que nació en Barrio Norte y el que nació en el Sur del Conurbano no puedan acceder a lo mismo. Además lo dicen con todas las letras, los funcionarios y gente cercana a este gobierno lo dice así, que el kirchnerismo le hizo creer a la gente que con su sueldo podían comprar televisores, podían irse de vacaciones, podían cambiar el auto. Es a lo que aspira cualquier trabajador ¿No?". (Infobae y La Nueva.)