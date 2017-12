Las cadenas del agro pretenden un mayor avance en temas clave

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

Los representantes de las cuatro entidades de la cadena de valor de la Argentina volvieron a analizar la realidad del sector, a ponderar cambios sobre los cuales se había trabajando y a insistir en propuestas ya realizadas y que, por diferentes razones, sostienen que aún no se han cumplimentado.

A través de un mensaje presentado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y con la presencia del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, se trazó una agenda de temas que moviliza a los dirigentes, no sin antes desear éxito al expresidente de Sociedad Rural Argentina (SRA) y a los nuevos funcionarios, que terminaron de jurar este miércoles, para aclarar: “Nos une una gran empatía y conocimiento mutuo por haber compartido objetivos y espacios comunes”.



A nivel legislativo, consideran varias cuestiones como “prioritarias”, en las cuales no han apreciado avances.

Uno de ellos se refiere a los fitosanitarios. Se pretende que, a nivel nacional, se permita a las provincias y a los municipios confluir en un ordenamiento en este tema sensible en la relación campo-ciudad.

“Pensamos que el Senasa debería asumir un rol muy fuerte. Y, en el sector privado, nos tenemos que hacer cargo de poner en valor una campaña de información en base a la ciencia”, aseguró Rodolfo Rossi, titular de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja).

También se procura la promoción del uso de fertilizantes, mediante medidas impositivas que favorezcan su utilización para la reposición, especialmente en aquellos cultivos no tan insumo dependientes.

“Asimismo, alentamos un plan hidráulico nacional, con especial enfoque no sólo hacia las provincias del centro del país, sino que hay que sumar las regiones del oeste que, hoy, están reduciendo la superficie del giraso, por ejemplo.

“Pedimos por el alerta y el control de plagas, tal el caso de la langosta, y sobre las palomas y cotorras, que limitan la expansión en los cultivos de sorgo y girasol”, sostuvo.

“Sería importante insistir con el tema del uso del suelo, el riego y el ordenamiento territorial que permita una expansión en todas las actividades productivas”, amplió Rossi.

Los dirigentes de la cadena señalaron pocos cambios, o con tendencia desfavorable, a cuestiones como la (“muy alta”) burocracia, por la duplicación de información a distintas dependencias del Gobierno.

“Pareciera, además, que permanecen en el Estado funcionarios que no se han comprometido con la nueva política de facilitación digital que observamos en dependencias estatales”, indicó.

“La siempre destacada política biotecnológica, y la consiguiente aprobación comercial de eventos biotecnológicos, que ha mantenido a nuestro país en el liderazgo internacional, se la observa muy lenta y con un sesgo precautorio en los niveles máximos de decisión”, dijo.



“Valoramos la baja gradual de las retenciones a la soja y sus subproductos que, en pocos días, se comienza a implementar, pero queremos mantener en la discusión una rebaja mayor, dado el cambio que todos conocemos en la estructura de costos directos del cultivo.

“Esperamos se solucione en las próximas semanas la demora en el reintegro del 5% a las provincias del norte”, agregó.

También comentó Rossi que, sólo como ejemplo, se destacan acciones favorables en el sector comercial, como el acuerdo MATBA-Rofex para unificar la operatoria de los futuros de soja y la baja de impuesto en el sector de corredores de granos.

“Por otro lado, debemos definir reglas claras en relación a la validez de las compras a productores y/o acopiadores en el mercado doméstico”, añadió.

“Percibimos que hay un camino trazado de parte del oficialismo y, por ello, instamos a los sectores de la oposición a sumar, proponiendo y discutiendo de manera positiva, con el solo objetivo de tener un país mejor”, afirmó.

A la hora de las expectativas, Rossi celebró los acuerdos con las provincias sobre una nueva política tributaria, que debe propender a la rebaja significativa de los aportes, por todo concepto, en cada eslabón de la cadena de valor que colabore a la mayor competitividad.

También combatir la informalidad en la economía en el sector laboral, así como las ventas en negro.

“Vemos que es fundamental una reforma educativa para estos tiempos”, dijo.

“En primer lugar para mejorar el nivel general y, por supuesto, en adecuarse a las nuevas exigencias en el plano laboral”, aseguró.

“No podemos dejar de mencionar que necesitamos una revisión urgente de lo que se enseña acerca de nuestro sector, en los manuales de estudio y redes informativas”, añadió.

Rossi destacó el trabajo de legislación sobre semillas.



“Celebramos el trabajo conjunto de productores, y la industria, en lograr consensos sobre el respeto a la propiedad intelectual que promueva la inversión e investigación para garantizar la innovación”, afirmó.

“Los hechos y las estadísticas favorables de nuestra agricultura reciente son muy claros de cómo la mejora genética y biotecnológica contribuyeron a cambiar paradigmas en los sistemas de producción”, entendió.

También bregan desde la cadena por el fomento a la capacidad innovadora, a la promoción de la acuicultura, por el esfuerzo en bajar costos portuarios en beneficio de que el productor reciba mejores precios, así como otro esfuerzo en enfrentar las medidas paraarancelarias, y de cumplimiento de estándares sanitarios internacionales y de residuos, que acechan a las exportaciones.

“Destacamos el establecimiento de potenciales producciones con denominaciones de origen, como el caso de los aceites saludables, caso girasol y otras especies; la preocupación por la mejora del nivel proteico en nuestras harinas de soja, producto de un trabajo conjunto de la cadena y la apertura del mercado europeo al biodiésel, y acciones en contra y remediación sobre los aranceles impuestos en los Estados Unidos”, sostuvo.

No se dejó de resaltar la apertura del plan Renovar 2, como un paso positivo en energías renovables, al tiempo que se ve con optimismo la conformación de la mesa de lechería como un espacio de diálogo entre los distintos actores para construir los caminos que permitan revertir la crisis actual.

“Las cuatro cadenas queremos aportar nuestro esfuerzo y, a la vez, realizarnos en un país normal y en crecimiento. Sumamos en el amplio sector de la Agroindustria a todas las economías y las cadenas productivas, principalmente las producciones regionales que necesitan mayor atención”, dijo Rossi.

“En el futuro, el crecimiento del valor agregado en nuestras cadenas a nivel nacional va a resultar en el arraigo y establecimiento de la población en sus lugares de origen, reduciendo las migraciones del pasado y combatiendo la pobreza rural”, añadió.



“En un momento en que el país decide a integrarse y abrirse al mundo, nos encontramos que las grandes potencias que representan los grandes centros de consumo de alimentos, a la inversa, generan políticas aislacionistas, contra acuerdos multilaterales o plurilaterales. El mundo, de golpe, se ha cerrado, pero siempre hay que verlo como una oportunidad”, aseveró.

“En estos dos años de gestión hemos visto cómo se lograron abrir decenas de mercados a nuestros productos. Busquemos, un comercio abierto en el sector alimentario, más transparente, equitativo y no discriminatorio, sustentable en lo social, económico y ambiental”, comentó.

"El uso de las BPA, en el que muchas entidades locales nos venimos comprometiendo, es un ejemplo de que la Argentina tiene capacidades para establecer programas de trabajo saludables, con menor impacto en los recursos”, afirmó Rossi.

“Nuevos productos, nuevas tecnologías de transformación, uso de las tecnologías enzimáticas más avanzadas en el campo de los alimentos, son algunos proyectos para trabajar. Sabemos, también, que son de nuestra responsabilidad acercar proyectos al Estado para alinear las necesidades de las políticas públicas que los potencien”, manifestó por último.