Cómo pasar de una avioneta con publicidades de circo a un avión de línea comercial

Agencia Coronel Pringles

laregion@lanueva.com

El pringlense Martín Suárez siempre tuvo como objetivo ser piloto comercial. Y hoy, con 22 años, se presentó con el mínimo de edad que se requería para el puesto de copiloto en Aerolíneas Argentinas, superó con éxito los exámenes y se encuentra en la última etapa de instrucción previo a ser liberado, y pasar a ser parte del personal estable.

Desde chico, Suárez se vio involucrado en este mundo, con su padre Olegario Martín como uno de los referentes del Aero Club local, y viendo a su tío Nahuel Suárez transportar —en jets privados— a figuras como Lionel Messi o Diego Maradona.

A la edad de 16 años y 9 meses, la requerida para iniciar los exámenes y poder sacar la licencia de piloto privado, comenzó a volar en los aviones del Aero Club.

“Fuimos a Ushuaia, a Chile y participé de festivales aéreos y vuelos de bautismo. Hice la parte teórica de piloto comercial, luego me recibí en Pringles, y conseguí trabajo publicitario en una empresa de Mendoza”, contó.

En esa provincia, Martín comenzó a sumar horas de vuelo para ser oficial de primera línea, y volaba en aviones monomotor haciendo publicidades.

“Estuve dos años volando para un circo; junté 800 horas. En el asiento de atrás del avión había un equipo potente de sonido y pasábamos la publicidad. Volábamos por encima de las ciudades en donde se hacían las presentaciones. Anduvimos por todo el país”, recordó.

Tras este trabajo, y al no producirse apertura en las aerolíneas, Suárez había decidido volver a Pringles y dedicarse a los aero aplicadores. Pero, en mayo de este año AR anunció que incorporaban pilotos.

“Presenté la documentación y, en una primera instancia de 700 pilotos, quedamos 200. A partir de ahí tuve exámenes teóricos, pasé por un simulador, tuve entrevistas y exámenes psicológicos y físicos hasta mediados de agosto, en que salió la lista definitiva; ingresé en el puesto 21”, agregó.

Junto a Suárez, entró otro pringlense, Niels Jorgensen, quien rendirá —en estos días— el simulador para poder efectuar luego su primer vuelo oficial.

“Ingresamos con contrato provisorio de tres meses. Tuvimos que aprobar cursos teóricos del avión y, una vez pasada esa instancia, teníamos el simulador. A los pocos días salió la programación del primer vuelo”, dijo.

La historia, de todos modos, recién empieza.

“Ahora, si bien estamos volando, seguimos en instrucción. Lo hacemos con comandantes instructores —los más experimentados— y en cada vuelo estamos inspeccionados y rendimos examen en ruta con pasajeros”, sostuvo.

En cada vuelo, el comandante realiza una leyenda de desempeño. Será así durante 100 horas de vuelo, hasta que el instructor permita rendir la inspección en ruta. Será el último examen del pringlense.

El primer vuelo tuvo todos los condimentos

Tormentas. “Salimos desde Aeroparque a Salta en el viaje de ida con 138 pasajeros a bordo (de un Boeing 737) el sábado 16 (de este mes). A la vuelta, con 100 pasajeros, nos tomó un frente frío y tormentas a la altura de Rosario. No pudimos entrar a AEP y tuvimos que desviarnos hacia otra alternativa”, contó Suárez.

Hacia Uruguay. Con combustible como para llegar a Resistencia (Chaco), primera de las alternativas, decidieron aterrizar —por cercanía— en Montevideo (Uruguay). A ese mismo lugar fueron arribando otros aviones que no podían acceder a Buenos Aires, como unidades de las líneas American Airlines y Aero México, entre otras.

Lluvias. “Aterrizamos en Montevideo y fue todo un tema con los pasajeros. El aeropuerto tiene pocas mangas, se largó a llover, estuvimos como tres horas y a la noche nos quedamos ahí", siguió relatando.

¡De no creer!. “Al día siguiente, como se habían cancelado vuelos en Aeroparque, a las azafatas no les permitieron volver tan temprano con nosotros. Nos mandaron solos a AEP con el comandante, que no salía de su asombro de que me haya tocado un primer vuelo así”, aseguró el piloto.