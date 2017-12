Orozco: “A nadie le gusta pagar impuestos, pero acá hay que hacer un aporte solidario”

Guillermo D. Rueda

“Las cosas están complicadas en el campo porque los números son muy finitos, pero terminan siendo cuestiones de mercado por fuera de los impuestos. A nadie le gusta que se los aumenten, pero es una realidad que hay que hacer un aporte solidario, tal como ya sucedió en el año 2001”.

Alberto Orozco, presidente de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, redobló la apuesta sobre un tema donde, a partir de un comunicado de la propia entidad, manifestó su acuerdo con el aumento del 50% (en promedio) que dispuso el Gobierno provincial para el Inmobiliario Rural (IIR).

“No podemos bregar para no tener impuestos, porque insisto en que eso no es solidario, pero sí debemos exigir para que sean bien utilizados”, agregó Orozco, en diálogo con “La Nueva.”.



“Somos el primer sector al que este gobierno le dio la mano derecha, en el sentido de que hubo quita de retenciones, se eliminaron los ROE's y se permitió el libre comercio”, agregó.

“No podemos tener una memoria tan cortoplacista, porque esto empezó hace dos años nada más”, sostuvo Orozco.

“Un aumento del IIR en el sudoeste bonaerense representa para muchos productores, no para todos, el valor de un atado y medio de cigarrillos. Pero cuando uno ve obras y que los fondos tiene un destino cierto, hay que valorarlo”, dijo, para añadir que el gobierno provincial sabe de las preocupaciones de los productores.

“Por eso le mandamos, en los primeros días de este mes, una carta a la gobernadora (por María Eugenia Vidal); al ministro (Leonardo Sarquís) y al jefe de Gabinete (Federico Salvai). Siempre somos escuchados y tienen en cuenta nuestros reclamos”, explicó.

“¿Qué respuesta nos dan? Dicen que tenemos razones en la mayoría de los planteos, pero también nos piden tiempos porque la idea es seguir en este camino”, contó.

“Creo que los productores en particular, y la sociedad en general, debemos armarnos de paciencia porque si bien esta es una época dura, el rumbo se está marcando claramente”, afirmó.

Orozco sostuvo que seguirán insistiendo con otros reclamos.



“Estamos pidiendo que se bajen los impuestos a los Ingresos Brutos, donde ya hay un proyecto consensuado con el gobierno nacional. Pensamos que iba a estar resuelto antes, pero dicen que se irá aplicando de a poco”, dijo.

“También bregamos para que se reduzca el impuesto a los sellos, así como el impuesto a la herencia, porque quienes heredan no tienen la culpa de que sus predecesores hayan trabajado y generado un capital. Hay muchas cosas por trabajar, en especial las referidas a los impuestos regresivos. Todas se las hemos planteado a la gobernadora”, admitió.

“No hay que olvidar que, en 2016, en el SOB nos sacaron el beneficio del impuesto, pero seguimos con el descuento del 35%. A su vez, a ese 35% hay que sacarle otro 10% por pago en término. Es decir, tenemos para esta zona marginal de producción, más allá de estos dos años de lluvias, una ventaja porque nos siguen manteniendo una quita”, relató.

“Un ejemplo para el partido de Dorrego nos indica que, en este año, se pagó 84 pesos por hectárea de IIR. Con el aumento previsto para 2018 se pagaría $ 125. Es menos del 50%”, detalló.

Siguiendo esta valoración, para un campo promedio de 300 hectáreas en este distrito, un productor que pagaba 25.200 pesos por año, ahora abonará $ 35.500.

"Tenemos poca memoria y poca paciencia"

* Proyecto: “¿Por qué queremos las soluciones ya? Porque, en general, los argentinos tenemos poca memoria y poca paciencia. Creo que nunca hubo un proyecto de país serio a largo plazo. No sé si este va ser el caso, porque no pongo las manos en el fuego por nadie, pero por las medidas parece que tendemos a eso”, indicó Orozco.

* Esperanza: “Esa es nuestra esperanza; es decir, que tengamos reglas claras, producción, mercados abiertos y que nos vaya bien a todos, desde el primer eslabón hasta el último”, agregó.



* Explicaciones: “Nadie me llamó de Carbap (por su postura frente al IIR). Todos saben lo que pensamos y lo que decimos está más que fundamentado. Y si alguien me lo pide, no tengo problemas en dar las mismas explicaciones que estoy dando ahora”, dijo.

* Contra: “Carbap nuclea a todas las asociaciones rurales, pero cada una de ellas es independiente. Nosotros quisimos diferenciarnos y dar el apoyo al Gobierno provincial en este momento, cuando el 90% de las entidades gremiales está en contra de nuestra posición", afirmó.

* Realista: “Admitimos que el impacto es importante, pero debemos ser realistas. Hoy en día andamos por la ruta y vemos los cambios en los caminos; vas por la ruta 51 y se aprecia; también está la inversión en parques eólicos. Todo va para adelante", dijo.