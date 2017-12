"Es un desafío y una responsabilidad muy grande", dijo Cristian Domizzi, flamante DT de Villa Mitre

Tras la salida de Sergio Priseajniuc por problemas de salud, Villa Mitre ya tiene nuevo entrenador para encarar la Segunda Fase del Federal A y la Copa Argentina.

Se trata de Cristian Domizzi, rosarino de 48 años, de paso por Newell's e Independiente -entre otros- como jugador; y quien viene de dirigir a San Lorenzo de Alem (también pasó por Sportivo Belgrano de San Francisco, Ben Hur, Estudiantes de Río Cuarto, San Martín de Mendoza y Sarmiento de La Banda).

“Es una propuesta muy importante venir a continuar con un proyecto que lleva 3 años. Lamentablemente uno tiene que venir por el problema de salud de Sergio, llego acá gracias a sus recomendaciones. Intentaré seguir por el mismo camino, tratando de que la institución siga creciendo y poder hacer la cosas de la mejor manera para poder conseguir los logros deportivos", señaló Domizzi, quien estuvo en nuestra ciudad reunido con los dirigentes tricolores y recorriendo las instalaciones del club.

“Estaba todo armado en base a Sergio (Priseajniuc), hasta la pretemporada. Nos duele su salida, pero primero está la parte humana y esperemos que le vaya muy bien. Hablamos con él para que nos ayude a seleccionar alguien que a su criterio sea parecido, sobre todo en lo que es a personalidad y espíritu, y nos recomendó a Domizzi. Me encontré con una persona correcta, apasionada por el laburo y que vino muy preparado; con mucha información”, contó Juan La Rocca, presidente de Villa Mitre.

El 4 de enero a las 6 de la tarde y en El Fortín comenzará de manera oficial el ciclo de Domizzi como orientador villamitrense. Los primeros compromisos del equipo de nuestra ciudad serán ante Sansinena, por Copa Argentina, el 19 y 23 de enero. Luego, el 4 de feberero, se medirá ante Juventud Unida Universitario, por la Zona A de la Segunda Fase del Federal A, como local.

"Me encontré con una institución que tiene todo para hacer las cosas bien, como las está haciendo. Con un predio imponente, con una excelente cancha, con muchos materiales...está todo dado para dedicarse nada más que a trabajar y no pensar en otra cosa", dijo Domizzi.

El ex Independiente continuará con el mismo cuerpo técnico que se encontraba en el club.

"Es una gran responsabilidad, porque a uno lo recomendó un colega y sabe en la situación que está el club. Es un desafío y una responsabilidad muy grande, la propuesta te llena los ojos. Por eso no lo dudé cuando me lo propuso Sergio y acepté la condiciones del club, como mantener el cuerpo técnico. La causalidades hicieron que yo venga sólo, porque mi ayudante de campo le surgió un trabajo afuera casi al mismo tiempo. Fijate como se da todo...", agregó.

En el contacto telefónico con "La Nueva.", Domizzi también se mostró muy interiorizado del plantel tricolor.

"Es un paso importante en mi carrera: tenemos 7 partidos para seguir creciendo o para esperar por el resto de los participantes. Tenemos la chance de tener 4 partidos de local y trataremos de mantener los resultados positivos", se ilusionó.

Además, se metió de lleno en lo futbolístico.

"El esquema no va a variar mucho de lo que proponía Sergio en cada partido, uno se maneja de manera muy similar. 4 en el fondo, seguro; a mí me gusta eso. Con un volante aguerrido, un 'tractorcito', como está Cocciarini. Volantes con ida y vuelta, como Leo López, Dauwalder, Formigo... Hay buenos delanteros como Herrera, Cocó Ledesma, Chavarri... hablaremos con el doctor por Jominy (lesionado)... En fin, la cosas están encaminadas, lo están hace varios años. Es subirse y hacer lo que a uno más le gusta: dirigir, buscar el equipo ideal. Sin muchos cambios, hay que tratar de mantener un estilo que dio resultados. Me voy con los ojos llenos de lo que es Villa Mitre", cerró.