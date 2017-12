Repasá las mejores frases deportivas del 2017

**Enero

-02/1. “No es un adiós, es un hasta pronto. Olimpo es mi casa”. Nereo Champagne emigraba al Leganés de España en su primera experiencia europea y dejaba las puertas abiertas para una posible vuelta.

-05/1. “Es un orgullo participar en esta carrera y más poder ganarla. Estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva”. Miguel “Mito” Guerra, emocionado, tras la carrera Circuito de Reyes.

-05/1. “Los Spurs deben donar a Manu a la ciencia para que podamos extender la carrera de las estrellas de la NBA”. La revista Sports Illustrated se rendía a los pies de Emanuel Ginóbili.

-05/1. “No quiero entrar en polémicas, cada uno sabe cómo corre cada uno. Siento que gané igual, que hoy fue mi sexta victoria”. Ulises Sanguinetti, picante, luego de llegar detrás de Guerra en el Circuito de Reyes.

-07/1. “Infantino tiene los huevos rotos, no le va a temblar el pulso si tiene que desafiliar a la AFA”. Diego Maradona, en referencia a la crisis institucional que por ese entonces tenía la AFA.

-09/1. “2016 fue el mejor año de mi carrera”. Cristiano Ronaldo se adjudicaba el premio “The Best”, de la FIFA.

-09/1. “Volví porque es uno de los más grandes de Bahía”. Mariano Mc Coubrey regresaba a Villa Mitre para jugar la etapa decisiva del Torneo Federal A. El tricolor no iba a poder, más adelante, lograr el ascenso.

-13/1. “No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarla”. Carlos Tevez se despedía de Boca para marcharse al Shanghai Shenhua de China.

-14/1. “El balance seguro sea más positivo que negativo”. El bahiense Gustavo Gallego analizaba su participación en el Rally Dakar 2017.

-16/1. “La mañana siguiente a ganar me olvido de lo que pasó”. Sebastián Ginóbili y su sello característico, después de alcanzar las 100 victorias como entrenador de Bahía Basket.

-16/1. “Siempre busco cosas que me movilicen”. Con 43 años, la inoxidable Paula Eyheraguibel se disponía a jugar una temporada más en el World Pádel Tour.

-23/1. “Tenemos que ser un equipo simple, dinámico y agresivo”. Mario Sciacqua tenía el gran desafío de mantener a Olimpo en Primera, y lo lograría.

-25/1. “Boca puede cambiar nombres, pero no el espíritu”. Guillermo Barros Schelotto suplió de manera excelente la ausencia de Carlos Tevez en la segunda parte del campeonato.

**FEBRERO

-04/2. “Tenemos un equipo de hombres. El título adquiere aún más trascendencia por el nivel del rival”. Jorge Almirón, DT de Lanús, luego de que su equipo le ganara la Supercopa Argentina a River por 3-0.

-06/2. “Decir Leobono es decir Tiro Federal y eso, sinceramente, me llena de orgullo”. Damián Leobono, el jugador con más presencias en la historia del club (403 partidos vistiendo la aurivioleta), colgaba los botines.

-06/2. “Seguiré jugando en mi club (Ciudad de Buenos Aires) y aportando al hockey desde otro lugar y otra manera. Todavía no tengo claro cómo. Pero, seguramente, daré clínicas y charlas”. Carla Rebecchi le ponía punto final a su brillante carrera en “Las Leonas”.

-07/2. “No dan los números, no vamos a jugar”. Oscar Abraham, presidente de Barracas. El club había ascendido a la Primera división del básquet local, pero por cuestiones económicas no disputaría el certamen.

-12/2. “Volver a jugar en Bahía era algo que nunca hubiera pensado que me volvería a pasar. Fue un fin de semana para recordar para siempre”. Santiago Alvarez Fourcade, luego de la presencia de Argentina XV en El Fortín y la holgada victoria ante el seleccionado oriental.

-27/2. “Veo a los jugadores con mucha fe, y sé que nos vamos a salvar”. Mario Sciacqua depositaba una gran confianza en sus dirigidos para lograr la permanencia en Primera.

**MARZO

-01/3. “Desde un principio soñaba con ser campeón mundial. Antes de ser campeón del mundo, estaba pidiendo comida”. Maravilla Martínez disertaba en el Teatro Municipal y contaba su emotiva historia de vida.

-03/3. “En Olimpo mantenemos la postura de no jugar, como decidió Agremiados ayer”. Cristian Villanueva adhería a postura adoptada por Futbolistas Argentinos Agremiados de no jugar, en reclamo por los sueldos no percibidos de muchos jugadores.

-06/3. “Quiero devolver algo de todo lo que el club me dio”. Ezequiel Miralles regresaba a Liniers después de 15 años y su llegada ilusionaba a los hinchas. El chivo ganaría el Apertura de punta a punta, pero no lograría mantener una regularidad en la segunda mitad del año.

-12/3. “Esto ni siquiera lo llegué a soñar”. Esteban Mancini, ante un Héctor Evaristo Plano totalmente repleto, ganaba el Torneo Estival y se convertía en el primer bicampeón en la historia del playoff .

-12/3. “Este equipo tiene un corazón enorme y se merecía ir al Mundial. Tuvimos que sufrir muchísimo, pero finalmente lo logramos”. Lautaro Martínez fue la gran figura del Seleccionado Argentino Sub 20 en el Sudamericano.

-13/3. “El objetivo es presentar una propuesta superadora”. Patricio García asumía la conducción de la Asociación Bahiense de Hockey, en reemplazo de Juan Marcelo Weinbender, y tenía un gran desafío por delante.

-13/3. “Estoy feliz, la disfruté porque tiene un hermoso recorrido; además es una carrera muy importante porque sirve para conmemorar los derechos de la mujer a nivel universal”. María de los Ángeles Pereyra se quedaba con la prueba pedestre realizada por el Día Internacional de la Mujer.

-19/3. “Está claro que esto se va a valorar con el tiempo, cuando se haga un balance del año”, indicaba “Pancho” Jasen, luego de la derrota de Bahía Basket en la final de la Liga de las Américas, ante Guaros de Lara (Venezuela).

-25/3. “A Villa Mitre le debo la vida, porque soy hincha. Pero no podía rechazar esta oferta”. Rodrigo Sánchez, tras aceptar la propuesta de Clan Juvenil (Ecuador).

-26/3. “Desde chica era un sueño representar a mi país”, recordaba la bahiense Valentina Culaciati, luego de ser convocada para disputar la Copa Panamericana Sub 18 de vóleibol con la celeste y blanca.

**ABRIL

-01/4. “Es un honor el paso que ‘Chiqui’ Tapia y su grupo de trabajo me permiten dar”. Alfredo Dagna, por ese entonces presidente de Olimpo, era nombrado representante de la AFA en FIFA.

-03/4. “No nos fijamos en los demás”. Darío Benedetto tenía en claro cuál era el objetivo de Boca de cara al primer semestre del año.

-03/4. “Ganar siempre significa mucho. Esto te da confianza para todo lo que se viene”. Maximiliano Godoy se adjudicaba el 36° Abierto Norpatagónico de golf y brindaba sus sensaciones luego de la obtención del título.

-08/4. “Tengo un contrato que tiene un montón de aristas favorables al club y a mí, que permiten salir o quedarse”. Jorge Sampaoli, por ese entonces técnico de Sevilla, analizaba la posibilidad de ser el DT de la Selección.

-09/4. “Tenemos hambre de gloria, de darle cosas lindas a Villa Mitre”. Leo López hablaba sobre la ilusión qdel tricolor para lograr el ascenso. No pudo ser, pero Villa Mitre cerró un año formidable.

-11/4. “Argentina va a clasificar al Mundial”. Edgardo Bauza se despedía como entrenador de la Selección y depositaba plena confianza de cara al resto de las Eliminatorias.

-22/4. “En el plantel se prohibió la palabra descenso”. Lucas Villarruel, al igual que sus compañeros y el entrenador, estaba convencido de que el aurinegro se quedaría en Primera.

-23/4. “Es una medalla muy esperada”. La ciclista bahiense Dolores Rodríguez Rey se consagraba campeona argentina de ruta en pelotón, tras imponerse en San Luis.

-24/4. “Me emociona más la historia que el momento”. El DT Santiago González hablaba del título de El Nacional, tras vencer a Pacífico por 3-2. Ambos ascendían al Regional A de hockey.

-24/4. “Huracán hace goles en todas las canchas”. Dan Brian Scalco, una de las piezas claves del globito, que fue demoledor en el Torneo Federal C y lograría el ascenso.

-24/4. “Messi es el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, y he visto mucho fútbol y muchos videos”, declaraba Luis Henrique sobre el astro rosarino.

-26/4. “Estoy harto de él. Puede regresar a la Argentina cuando se retire. Ni siquiera quiero verlo en el banco. Me hizo doler tantas veces…”, David Fizdale se refería a Manu Ginóbili, con una mezcla de bronca y admiración.

-29/4. “No me quería quedar sin jugar la Liga”. Josefina Torruella fue la única bahiense que disputó la Liga Nacional de Básquetbol Femenina.

MAYO

-7/5. “Tenemos el mejor automovilismo del mundo. Y a los mejores pilotos. Ni lo dudes”, expresó Tulio Crespi, en una charla con “La Nueva.” sobre el Turismo de Carretera.

-8/5. “Ascender dos años seguidos no se logra todos los días”, dijo Sergio Nasso, entrenador de Sportiva, luego del ascenso a la Liga Nacional A de hockey

-15/5. “Bella Vista es mi casa, eso nunca va a cambiar” Carlos Mungo se despidió de La Loma, tras la victoria ante Sporting por 2 a 1.

-20/5. “Este momento es uno de los mejores de mi carrera”, expresó Nicolás Paletta , jugador de Hindú (Resistencia) luego se ser elegido ayer el mejor base del Torneo Nacional de Ascenso.

-21/5. “Pasé por lo peor, porque mis riñones dejaron de funcionar y el sufrimiento era grande”, dijo Guillermos Bertolli, uno de los premiados con medalla en el XXI Mundial de Deportistas Trasplantados.

**JUNIO

-3/6. “Jugar la Liga en mi ciudad fue un sueño hecho realidad”. Lucio Redivo cerró una etapa con Bahía Basket.

-3/6. “La mayoría me decía que no iba a poder jugar porque era chiquito, flaquito, petiso y que la Liga era para jugadores altos y grandes”. Lucio Redivo, quien se despide de Bahía Basket para jugar en el Bilbao.

**Julio

-01/7. “Hay que ser pacientes y apoyar a los clubes”. En su visita a Bahía, Daniel Villén se refirió a la actualidad del rugby femenino.

-09/7. “Ya lo asumí: voy a morir siendo el médico de Olimpo”. Ángel Eduardo Tuma cumplió 20 años ininterrumpidos como médico del plantel profesional aurinegro.

-10/7. “Sufrí más que nunca, dentro y fuera de la cancha”. Titi Villanueva, capitán de Olimpo, se refirió a un semestre problemático y complicado, con final feliz.

-17/7. “Tenemos ganas de ganar la Liga de las Américas”, expresó Matías Lammens, luego del bicampeonato de San Lorenzo en la Liga Nacional.

-19/7. “Seguiré vistiendo la 20 un tiempito más”, dijo Manu Ginobili sobre su continuidad como jugador en la NBA

-23/7. “Estamos organizando el torneo más importante de la historia de Bahía”. Federico Susbielles, sobre la Ameri-Cup y con la candidatura al Mundial 2023 en el horizonte.

Agosto

-20/8. “Me choqué contra la pared y derrumbé mi futuro”. Franco Jominy, uno de los refuerzos de Villa Mitre, sueña con una revancha luego de un doping positivo.

-21/8. “El juego fue de menor nivel que en otros torneos”. En la final Individual de bochas, el bahiense Daniel Vitozzi se consagró bicampeón provincial.

-25/8. “Queremos pilotos internacionales nuevos y un buen espectáculo”. Cristobal Mulet, presidente de la FEBOM, habló sobre el futuro del Speedway.

-27/8. “Tomamos este torneo como una revancha”. Ivana Mazars anotó los goles del seleccionado bahiense de hockey que logró el regreso a la élite nacional.

**SEPTIEMBRE

-04/9 Luciano Franchi: “Este es un logro que vamos a tener siempre presente”. El medanensese consagró campeón del a Clase 1 del invernal. José Giambartolomei alzó la corona en la C2.

-7/09. “Fue el último y es una linda despedida. Desde el año pasado veníamos mal con el clásico así que irme así es muy lindo”, dijo el basquetbolista, Branco Salvatori, tras su último partido para Pacífico, antes de ir a Atlético Tala.

-10/9. “En prestigio ganamos más que otras veces”, resaltó Gabriela Montechiari, entrenadora de Roller Dreams. El grupo de competición de patinaje finalizó 4° en la modalidad Precisión y 11° en Cuarteto.

-11/9. Cristian Bossia: “Fue un torneo con muchas sorpresas”. El seleccionado bahisense Sub 16 de hockey logró el 6° puesto en El Campeonato Argentino de Tucumán.

-12/9. “El Mundial fue una experiencia inolvidable”, destacó la bahiense Valentina Saldías, luego de su experiencia en los World Roller Games de Patín, que se desarrolló en Nanjing (China).

-17/9. “No nos guardamos nada”, expresó el capitán Daniel Orsanic. La Argentina cayó 3-2 ante Kasajistán por la Copa Davis y descendió al Grupo Las Américas.

-18/9. Juan Manuel Gómez: “Festejé como hacía Osvaldo en Boca, pero no quise provocar a nadie”. El jugador de Rosario fue agredido por hinchas de Sporting después de la victoria del francés en el clásico puntaltense.

-25/9. “Los resultados han sido mucho mejores de lo esperado”, dijo Mario Errazu, coordinador general y entrenador de todas las categorías formativas de básquet. Las selecciones bahienses lograron 4 de los 5 provinciales masculinos del año.

-25/9. Mariano Minnaard: “La figura de El Nacional fue el equipo”. El conjunto celeste se coronó tricampeón del Regional Pampeano B de rugby.

**OCTUBRE

-01/10. “Los médicos hablaron de no poder volver a correr”. Nicolás Covatti, tras el accidente sufrido el 20 de abril en Redcar (Inglaterra), en el marco de un encuentro de la Premier League.

-08/10. Guido Pella: “Esta es una oportunidad única para la ciudad”. La Copa Davis estuvo en Bahía y fue exhibida en el Museo del Deporte.

-11/10. Lionel Messi: “Hubiese sido una locura no estar en el Mundial”. Argentina venció 3 a 1 a Ecuador y se clasificó al Mundial de Rusia.

-15/10. “Cumplimos el objetivo que vinimos a buscar”, afirmó Sebastián Villegas, respecto a la continuidad del seleccionado femenino bahiense Sub 18 de hockey sobre césped en el Campeonato Argentino.

-15/10. "Me siento muy contento de haber podido colaborar", dijo el Bocha Arias, previo al Desafío de “La Nueva.”, quien participa desde la primera carrera en 1986.

16/10. “Que vuelva a haber automovilismo dentro del predio es, para nosotros, una emoción muy grande”, dijo Miguel Aolita. El autódromo Parque Ezequiel Crisol volvió a tener actividad luego de 7 años.

-17/10. “Le agradezco a la gente de Olimpo, pero no podía estirar más la soga”. Así Mario Sciaqua se despidió de la dirección técnica del aurinegro, luego de sumar un punto de 18 posibles.

20/10. Forestello: “Estaba esperando un llamado con decisión, como el del presidente de Olimpo”. El DT reemplazó a Mario Sciaqua en la conducción de Olimpo.

**NOVIEMBRE

-4/11. “Tuvimos la capacidad de unir al fútbol nacional, que era difícil”, dijo Claudio “Chiqui” Tapia en su visita a la ciudad, invitado por el club Olimpo.

-18/11. “Nunca me imaginé esto”, expresó Adolfo Lista, quien fue homenajeado en el Museo del Deporte con la distinción de Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires.

-20/11. “Hacía mucho tiempo que lo buscaba. Es mi primera vez. Ganarle a Daniel es especial porque fue mi verdugo siempre", dijo Juan Pablo Urra, quien obtuvo el certamen individual bahiense de bochas coronando un año brillante tras obtener también el de tercetos jugando para 9 de Julio.

-21/11. "Con los años uno va cambiando la mentalidad". El bahiense Gonzalo Prozorovich se coronó en el Turismo Promocional Standar y logró su primer título automovilístico.

-23/11. “No jugaría un año en Bahía Basket. A esta edad, cuando cuelgo, cuelgo”, dijo Manu Ginóbili. El bahiense, con 40 años, sigue juegando en gran nivel en la NBA.

-28/11. “Queremos que los chicos sean más que un jugador de básquet”, afirmó Pepe Sánchez. Bahía Basket tendrá un centro de alto rendimiento para la próxima temporada y una nueva casa para jugar la Liga Nacional, el “Dow Center”.

DICIEMBRE

-3/12. “Hay un grupo bárbaro y mucho compañerísmo, creo que eso nos llevó a la final”, daclaró Mauro “Topo” Sabatini. Sporting venció 2 a 1 a Villa Mite en el Fortín y estiró la definición a un partido en cancha neutral.

-9/12. Andrés Iannamico: “Con buenos grupos de trabajo se logran los objetivos”. 9 de Julio volvió a Primera, luego de ganar los dos torneos de Segunda División.

-9/12. Forestello: “Si en la reunión escucho lo que quiero escuchar, me quedaré”. Olimpo cayó 1 a 0 ante Patronato y el futuro del entrenador, hasta ahí, era incierto.

-10/12. “Me cuesta mucho estar pensando solamente en el ahora”. El tenista bahiense Guido Pella finalizó el año en el puesto 64 en el ranking ATP.

-10/12. “Es un grupo de jugadores con mucho compromiso”, resaltó Daniel Correa, DT de Villa Mitre. El tricolor se consagró campeón de la Liga del Sur después de 14 años.

-11/12. "Nos encontramos con un club devastado”, manifestó Mauro Altieri, en la asunción como presidente de Olimpo.

-15/12. "Nos costó un montón, pero podemos ir a las fiestas tranquilos", indicó Ríos Lodoli. San Lorenzo se mantuvo en la Primera división, tras vencer a Los Andes por 2-1 en la serie.

-17/12. Fernando Marcos: “Desde que empecé el curso de árbitro soñé con tener este momento”. El puntaltense fue citado por el Departamento Nacional de Arbitraje para hacer la pretemporada con árbitros de Primera División y B Nacional.

-17/12. “Si clasificamos, seguramente me quede hasta fin de año”, prometió Lautaro Martínez. El bahiense es seguido de cerca por Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone.

-17/12. “Trabajamos mucho todo el año y estamos muy felices”, dijo Florencia Scheverin, jugadora de Universitario A de hockey, reciente campeón del certamen de Primera ABH.

-18/12. “Nos merecíamos esto por todo el sacrificio”, dijo Ramiro Heinrich . Villa Mitre se coronó campeón del segundo tramo de la Primera división de básquet local.

-20/12. “La voluntad y el deseo de acompañar este nuevo proyecto están”, afirmó Christian Bassedas. El exvolante de Vélez Sarsfield fue elegido como el nuevo director técnico de Olimpo, luego de la sorpresiva renuncia de Rubén Darío Forestello.

-20/12. “Me dedicaré por un tiempo a mi salud, en Rosario”, fueron las palabras de Sergio Priseajniuc en su cuenta de facebook, cuando anunció su salida como director técnico deVilla Mitre.