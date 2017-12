Provisión de agua: ¿será este un verano mejor que los anteriores?

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com



Aunque aún resten obras vitales para Bahía Blanca, todo parece indicar que la falta de agua en el verano no será tan grave como en otros años. Sin embargo, como el sistema sigue siendo vulnerable, dependerá del rigor del clima.

Los cortes y la falta de presión continuarán presentes, sobre todo en algunos sectores, pero la concreción de algunas obras y la adopción de varias medidas por parte de ABSA dan lugar a cierto grado de optimismo en cuanto a que no habrá problemas permanentes y generalizados.

Entre las obras principales que todavía están en veremos y podrían dar una confiabilidad casi total al sistema se encuentra la del acueducto desde el río Colorado, pero la multimillonaria tarea presentada como la salvación para todos los males recién será licitada en febrero y tiene un plazo de ejecución de tres años.

A esto se suma la paradoja que exhibe un dique Paso de las Piedras lleno pero sin posibilidades de entregar más agua por las limitaciones en materia de transporte. El acueducto principal sigue siendo el mismo y no alcanza para transportar todo el líquido que requieren las poblaciones de Bahía y Punta Alta en días de calor extremo.

También debe destacarse que la cisterna del Parque Independencia, una pieza vital a la hora de regular presiones, tampoco ha sido ampliada y deberá esperar que la obra del Colorado permita aportar un reservorio similar capaz de hacer frente a imprevistos problemas de abastecimiento, por caso rotura del acueducto desde el dique.

Como puntos a destacar este verano, con relación al pasado, aparece, en primer lugar, las mejoras realizadas en la planta potabilizadora Patagonia, cuya modernización fue terminada en agosto pasado, luego de no pocas demoras.

Los trabajos consistieron en una intervención en el módulo 2 de filtración, que convirtió el viejo sistema de filtración directa en uno de floco-floto-filtración para el agua. También finalizó la reparación de filtros del módulo 1 y se limpiaron las lagunas formadas para recoger el agua producida por el lavado de filtros. Las obras encaradas permiten mejorar y acelerar el proceso de potabilización.

Además, y para beneficio de los vecinos de la zona alta que reciben agua por bombeo, por caso Patagonia y Millamapu, entre otros, la instalación de un grupo electrógeno de importantes dimensiones mantendrá estable la provisión en caso de cortes de energía eléctrica. El equipo, según ABSA, demandó una inversión cercana a los 3 millones de pesos y será puesto en marcha en los próximos días.

La prestataria también realiza tareas sobre varias tomas de agua que dispone la ciudad. Por ejemplo, ya finalizó un relevamiento integral sobre los 32 pozos en el Bajo San José que fueron encarados por la anterior administración luego de la crisis hídrica de 2009. El trabajo determinó cuáles pueden ponerse en marcha nuevamente, qué caudal pueden aportar, y qué se necesita para su funcionamiento.

Recambio de 46 mil metros de cañerías en 2018

También en los próximos días finalizarán varios trabajos (recambio de bombas y válvulas) en las tomas del Bajo San José (río Sauce Grande) y predio de Empleados de Comercio (arroyo Napostá), las cuales se habían visto afectadas por las últimas crecidas.

Pudo saberse que aún resta ejecutar el recambio de bombas y la instalación de un grupo generador en la toma ubicada en Paraje Los Mirasoles (arroyo Napostá).

De manera paralela, y con el objetivo de lograr una mejor distribución de agua en toda la red, se renovaron casi 20 mil metros de cañerías y en 2018 se prevé el recambio de 46 mil metros.