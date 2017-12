Nuevas centrales metereológicas para optimizar los resultados

Claudio Falzoni

El acceso a la información de calidad sobre las variables meteorológicas del distrito se afianza luego de la reunión que mantuvo el jefe comunal rosaleño con el ministro de Educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny.

Mariano Uset expresó que la información útil le permitirá al distrito tener previsibilidad y planificación: contar con los informes estacionales para asistir a los productores, tomar previsiones en la temporada de fuego, de seca y de inundación.

"Podemos tener así acciones más planificadas", manifestó a "La Nueva.", en el local de Cambiemos.

Expresó que se trata de un viejo anhelo que tenía cuando cumplía la función de concejal.

Uset expuso que los detalles se ultimaron con antelación a la firma de un convenio, en el Centro Científico Tecnológico.

"Instalaremos, en colaboración, más centrales meteorológicas. Nos darán más calidad de información".

Dijo que es una herramienta que tiene el sistema científico. "El municipio pone alguna central meteorológica más".

Manifestó que con Zinny, además, abordó los temas que tienen que ver con la infraestructura escolar.

"Las obras prioritarias para el 2018. En la agenda siempre están la Media Nº 1, las escuelas que van a tener el proyecto educativo que incluye la tutoría. Por ello necesitamos aulas extras, las primarias 6 y 7. Haremos mucho hincapié en los jardines de infantes para poder recibir más matrícula".

Expuso que en el CONICET se reunió también con Hernán Vigier, rector de la Universidad Provincial del Sudoeste.

"Mi presencia tenia que ver con la importancia que representa esa herramienta, la Universidad Provincial del Sudoeste, para los intendentes. Nos permite tener las carreras en el distrito. Es una universidad pública, gratuita y a cuadras de los estudiantes".

Recordó que se realizó la colación de grados con casi 70 egresados. "Debe ser la colación récord de la UPSO y de todas sus sedes".

En otro orden, dijo que en Quilmes, donde estuvieron todos los intendentes, significó una alegría ser uno de los ocho municipios mejor administrados de la Provincia. "El manejo y el gasto es el apropiado y el déficit prudente".

Uset comentó que se hicieron los pases a la planta de la gente que estaba contratada hace mucho tiempo. "Debemos ser una de las estructuras políticas más chicas y más escuetas, a pesar de lo que recibimos de la oposición. que tienen los distritos".

Dijo que se abonó el aguinaldo. "Tuvimos una semana convulsionada. Contamos con la muy buena voluntad de los trabajadores del Banco Provincia que recibieron toda la información que normalmente generamos para cualquier pago de los salarios".

"Esto es uno de los lujos que nos dimos como distrito. No tuvimos que salir a pedirle plata a nadie".

Para Uset el 2017 estuvo lleno de dificultades, pero también lleno de logros y aciertos que le permitieron superar esos problemas.

"No fue un año fácil. La satisfacción por los objetivos alcanzados se vio opacada con esta desgracia del submarino `San Juan`. Hay un sinsabor de que no podemos terminar de festejar los logros alcanzados en el año".