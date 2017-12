La asistencia de Messi sin botín y la cargada a Ronaldo en el vestuario

A pesar de perder un botín en el camino, el argentino Lionel Messi dio hoy una gran asistencia que terminó en uno de los tres goles que marcó su equipo ante Real Madrid en el clásico de la liga española.

La Pulga también convirtió un tanto de penal en el partido que el azulgrana ganó por 3-0.

Tras la victoria, Aleix Vidal, autor del último gol del partido tras la asistencia del rosarino, hizo una clásica pose que suele hacer el portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid cada vez que el club blanco se toma una foto en los vestuarios.

Días atrás, Ronaldo había dicho "soy el mejor jugador de la historia" tras ganar el Balón de Oro. (Infobae y La Nueva.)

We did it again! ¡Repetimos! Repetim!

🔵🔴 Força Barça pic.twitter.com/zWYMlYAJAd