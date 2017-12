Villa Mitre ya tiene nuevo entrenador para el Federal A

Villa Mitre eligió al rosarino Cristian Domizzi para dirigir al plantel de fútbol que afronta el Federal A.

Domizzi llega para reemplazar a Sergio Priseajniuc, que se despidió días atrás del tricolor alegando problemas de salud.

"Me toca jugar otro partido, un partido duro, pero salgo, siempre salí de las difíciles. Se preguntarán ¿Qué partido? No está en el fixture, no lo tenía en cuenta, son estudios por mi salud, en los últimos partidos dirigí y estiré lo que hoy ya no puedo estirar más. Me dedicaré por un tiempo a mi salud, en mi ciudad Rosario, con mi familia que los amo con todo mi corazón. El médico me recomendó estar tranquilo y en un entorno familiar", puso Priseajniuc en Facebook.

Esta mañana se confirmó que el elegido es "El Pájaro" Domizzi, que viene de dirigir a Sarmiento de Alem de Catamarca, también en el Federal A.

Domizzi comenzará sus partidos oficiales en Villa Mitre en los cruces por Copa Argentina ante Sansinena, programados para fines de enero. En tanto que en el Federal debutará ante Juventud Unida de San Luis, a principios de febrero, en el Fortín de Maipú y Necochea. (La Nueva. y LU2)