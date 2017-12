Coronel Pringles: media sanción a un aumento de tasas urbanas del 60% al 100%

El Concejo Deliberante de Coronel Pringles dio media sanción a un aumento de tasas de 60% al 100% para 2018.

El oficialismo (Cambiemos) impuso su mayoría, por lo que ahora sólo resta que la asamblea de mayores contribuyentes ratifique el aumento para que éste quede firme.

La media sanción tuvo 8 votos afirmativos, 4 negativos y 1 abstención (hubo 1 edil ausente).

En la sesión se presentaron dos dictámenes de la comisión de Hacienda: uno en mayoría, con la firma de tres ediles oficialistas, y el restante en minoría, presentado por el concejal Silvio Romano, del justicialismo. El primero fue el aprobado.

“El aumento que se propone me pareció desproporcionado y fuera de contexto. No se condice con la situación que vive el país", se quejó Romano.

(Silvio Romano criticó duramente el aumento que impulsó el oficialismo).

"Como en comisión me dijeron (desde el oficialismo) que no se iba a modificar ningún artículo, me vi obligado a hacer un dictamen en minoría -añadió-. Cuando no había mayoría automática (en el Concejo Deliberante pringlense) los aumentos no eran de tal magnitud y había consenso, pero hoy los comportamientos han cambiado”.

La respuesta llegó de parte del edil Mario Knell (Compromiso Pringles/Cambiemos), quien aseguró que se llegó a esta situación por “un desfasaje de las tasas que se extendió por 15 años”.

“Se toman determinaciones drásticas que al bloque oficialista no le resultan agradables pero, si no lo hacemos, el municipio va a estar en serios problemas”, aseveró.

(Luis González Estevarena dijo que, sin las subas, el Ejecutivo "va a colapsar").

En consonancia con Knell se expresaron otros ediles. Uno de los más elocuentes fue Luis González Estevarena, quien indicó: “si no le damos las herramientas necesarias, el Ejecutivo va a colapsar”.

Los ediles justicialistas también justificaron su postura contraria a la ordenanza fiscal haciendo alusión a que ningún asalariado recibió incrementos de sueldo del 60% al 100%. Además, denunciaron que los servicios municipales no se prestan en forma adecuada.

Los aumentos, uno por uno

De recibir sanción definitiva la ordenanza, las tasas más comunes para los vecinos pringlenses tendrán aumentos del 60 al 100%.

Puntualmente, la tasa de Barrido y Limpieza se incrementará un 62%; y Alumbrado, 100% al 110%, al igual que la Recolección de Residuos.

Otros aumentos significativos serán: Disposición final de residuos, 56%; Conservación de la vía publica, 269%; servicios especiales de limpieza e higiene, 20 al 25%; Limpieza y conservación de desagües, 193%; Tasa vial, 10%; Servicios sanitarios, 118 al 120%; Inspección de salubridad e higiene, 39 al 62%; Desinfección de taxis, 21%; Habilitación de comercios, 22%; Derechos de oficina, 25%; Ocupación de espacio público, 50%; Marcas y señales, 23%; y, Derechos de cementerio, 25%.

Además se crea la tasa Servicios de Conservación de Espacios Verdes, a 20 pesos por metro lineal. (Agencia Coronel Pringles)