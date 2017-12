"Tengo una puñalada en el corazón", sostuvo Tuma

“¿Que resuma 20 años en una frase? Ya no puedo vivir sin Olimpo, y sé que voy a morir haciendo esto y en este club. Ahora, no sé si me voy a morir dentro de la cancha, en el vestuario o en una concentración".

El anhelo de Ángel Eduardo Tuma, aquel 26 de junio de este año, tras la "salvación" del equipo conducido por Mario Sciacqua en Mar del Plata, parece haberse hecho añicos. Como así también, el de la mayoría de los hinchas del club, que se manifestaron en contra de esta decisión tomada por la nueva comisión directiva.

"Tengo una puñalada en el corazón. Es como que me arrancaron a un familiar de mi lado. Olimpo era tan importante como mis hijos, mi vida y mi pareja. Me va a costar superar este momento”, señaló el facultativo cordobés, vinculado con la institución desde el 9 de julio de 1997.

Para muchos, las explicaciones de la nueva comisión directiva no alcanzaron a conformar: “era necesario un cambio de perfil, estamos achicando costos y renovando el aire. Esto es sólo una parte de la reestructuración general que estamos llevando a cabo en la institución”.

Los que conocen al "Turco", quien daba diagnósticos fuera de horario, no cobraba extras y atendía su celular a cualquier hora, no pueden entender que fue lo que sucedió, y no encuentran consuelo en las causas expuestas por la CD.

“No pude dormir en toda la noche y estuve llorando hasta el otro día. Si hay alguien que tiene identidad aurinegra, ese soy yo. Ninguno de los cuatro que estaban en esa reunión siente a este club como yo. Es más, a algunos de ellos jamás los vi en Olimpo”, sostuvo el "Doc", una persona responsable que conocía como nadie la idiosincrasia, las internas y el modo de pensar de los que trabajan y juegan al fútbol en Olimpo.

Tal vez no era el momento de desplazarlo, era el momento de tenerlo cerca, de que siga “remando” por la salvación, de que ayude una vez más, tal como lo hizo en épocas de “vacas flacas”, poniendo dinero de su bolsillo para comprar agua, hielo o lo que sea con tal de tapar baches y necesidades.