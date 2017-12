El Municipio pagará los aguinaldos en enero, aunque niega problemas económicos

Sergio Prieta / nombre@lanueva.com

El secretario municipal de Economía, Juan Esandi, se presentó nuevamente ayer en el Concejo Deliberante para explicar el Presupuesto 2018 y reconoció que este año la comuna pagará los aguinaldos a empleados municipales a principios de enero, en lugar de hacerlo a fin de diciembre, como es habitual.

No obstante, se adelantó para anteayer el pago de los sueldos de diciembre.

“Los paros en los bancos y algunos problemas administrativos extra nos complicaron con el aguinaldo. Sé que estas demoras se prestan a suspicacias, pero no hay nada anormal”, sostuvo Esandi, a quien le habían preguntado si el retraso tenía que ver con los supuestos problemas económicos o un déficit en las cuentas municipales.

El martes, cuando asistió al legislativo a explicar las ordenanzas Fiscal e Impositiva, Esandi negó que el Municipio esté en “una situación de quebranto” ante la pregunta de los concejales Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) y Marcelo Feliú (Cumplir).

Ayer, ante una consulta similar respondió que esperan el cierre del ejercicio 2017 para conocer si las cuentas cerrarán en negativo o positivo.

Según explicó la contadora general Marcela Clark, los aguinaldos insumen unos 70 millones de pesos y pasarán para el ejercicio 2018.

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, se mostró sorprendido y dijo que se enteró que el pago de los aguinaldos se realizaría en enero por concejales opositores que lo contactaron tras el anuncio de Esandi.

“Estoy sorprendido porque el lunes me reuní con el intendente Héctor Gay y me dijo que iban a hacer un esfuerzo para depositar el aguinaldo el jueves 28. Nos parece mal que los empleados se enteren de esto por los medios”, sostuvo.

“Lo llamativo de esto es que están quebrantando la Ley 23.041. Deberían haber depositado el aguinaldo el 18, como lo hizo la Provincia de Buenos Aires, y haber trasladado los sueldos para enero”, agregó.

En otro tramo de la charla, Feliú preguntó por los motivos de una "subestimación" de recursos que llegaría a los 200 millones de pesos.

“Por el servicio de parquímetros la comuna piensa recaudar en 2018 un total de 45 millones de pesos, pero lo llamativo es que en 2017 ingresaron apenas 11 millones. No entendemos por qué se calcula que van a recaudar un 400% más”, cuestionó el edil.

Lo mismo, señaló, ocurre en otros 9 puntos entre los que se cuentan el pago de patentes y permisos de construcción. Tanto Esandi como el resto de los funcionarios presentes se mostraron sorprendidos por la pregunta y tomaron nota de cada punto para responderlo en los próximos días.

Un ahorro de 20 millones

Esandi confirmó que por las modificaciones realizadas en el gabinete municipal, cambios en las secretarías y el decreto 2607 por el cual se canceló el pago de horas extra, recategorizaciones e ingreso de personal, el Municipio ahorrará unos 20 millones de pesos en 2018.

Cuando el intendente Gay anunció las medidas tras las elecciones legislativas aseguró que no podía dimensionar el ahorro, aunque ayer Esandi dio a conocer el impacto económico que tendrán esas decisiones.

El tema generó varias preguntas entre las principales figuras de la oposición. Carlos Quiroga criticó que "el principal ajuste caiga sobre los empleados", mientras que Marcelo Feliú solicitó detalles puntuales de esos porcentajes.

“La mayor parte es por el recorte de horas extra a empleados, mientras que un porcentaje menor será por la reducción de cargos políticos y recategorización de dependencias”, dijo Esandi.