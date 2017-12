Pastori: "Hace falta un centro de atención para los animales"

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El secretario de Salud del Municipio, Claudio Pastori, aseguró ayer que en nuestra ciudad hace falta un centro de atención para animales y que en 2018 esperan lograr los consensos de las distintas fuerzas políticas y entidades mascoteras para poder avanzar en un proyecto de ese tipo.

Así lo afirmó ante varios concejales en el marco del la presentación del Presupuesto 2018, por medio del cual la dependencia que encabeza prevé gastar 244 millones de pesos.

La posibilidad de que nuestra ciudad cuente con un refugio para mascotas de la calle o secuestradas surgió a principios del año pasado, cuando personal del área de Infraestructura mencionó que entre las obras que se harían se pensaba invertir unos 6 millones de pesos en un refugio.

El dato fue publicado por “La Nueva.” y días después varias entidades proteccionistas se manifestaron en contra del proyecto por considerar que, por más buena voluntad que se tenga, los refugios se terminan convirtiendo en un depósito para animales abandonados.

“Teníamos un muy buen proyecto y hasta un terreno pensado en cercanías a Calderón. Más que un refugio, el lugar era como un spa para animales”, le dijo Pastori a los ediles presentes.

“El problema fue que tuvimos mala prensa y no logramos acuerdos con las entidades mascoteras. Esperemos que el año que viene consigamos acercamientos para contar con un lugar así, ya que no tenemos dónde dejar a la fauna o a los animales salvajes que secuestramos o atrapamos en la calle”, dijo.

A mediados de año el Concejo Deliberante pretendía convocar a varias organizaciones mascoteras y al Colegio de Veterinarios a debatir sobre el tema. De hecho algunos interesados enviaron propuestas por escrito anticipando sus opiniones sobre la idea de un centro.

Varias agrupaciones expresaron su apoyo a un refugio, aunque las principales referentes de los proteccionistas se opusieron a presentar una idea.

“Queremos escuchar al Municipio y su propuesta, y luego daremos nuestro punto de vista”, expresaron desde las organizaciones locales.

Incluso una de las alternativas que se presentaron en aquel entonces correspondía al ahora exconcejal Julián Lemos (Compromiso Bahía), que propuso descuentos de hasta el 50% en la tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, durante un año, al contribuyente que adopte un perro callejero.

La iniciativa era similar a la que se aplica en Alta Gracia y otras localidades de Córdoba, donde se premia a los vecinos que adoptan animales abandonados. Además se les ofrece atención veterinaria gratuita y alimento a cargo del Municipio durante un año.

“Para hacer uso del beneficio, el contribuyente adoptante deberá realizar los controles periódicos obligatorios que disponga la reglamentación de la ordenanza”, explicó Lemos. Sin embargo el proyecto no prosperó.