Conocé la historia de Nico: egresó de la secundaria y quiere ser chef

Anahí González

agonzález@lanueva.com

Nicolás Schwab acaba de recibir su título de egresado de la Escuela Parroquial Santa María y está feliz de haber pasado por una experiencia de integración positiva.

Hijo de Soledad Kaul y Ariel Schwab, nació hace 20 años en Pueblo Santa María, en el que hoy viven unos 2 mil habitantes, a 15 kilómetros de Coronel Suárez.

Su mamá tenía 21 años y nunca había tenido contacto o vínculo con alguien con Síndrome de Down por lo que no sabía concretamente cómo podría llegar a ser la vida de Nico y estaba llena de temores.

"Hace 20 años atrás los chicos down se guardaban un poco, no era tan común verlos en la calle", recordó.

"En Buenos Aires me encontré con una mamá con un bebé recién nacido y me mostró una foto de su nena más grande, con Síndrome de Down, con una cara de vaga divina y feliz. Ahí entendí que mi hijo podría tener una vida normal", relató.



Con el tiempo la sociedad comenzó a llevar a la práctica el concepto de integración, desde distintos ámbitos, como el educativo, y a desarrollar herramientas para que este tipo de experiencias fueran viables.

Así fue como Nico llegó al Jardín de la Escuela Parroquial Santa María, de la mano de su mamá, quien había sido alumna de esta institución.

"Uno siempre espera el No pero tuve las puertas abiertas de la escuela desde el principio. Quien era la directora me facilitó todo", contó.

En estos años, no todo fue sencillo. Se dieron algunas situaciones que ameritaron charlas con los chicos, padres y autoridades de la entidad pero siempre en un marco de buena voluntad, respeto y predisposición al diálogo por parte de todos.

"Sentimos el apoyo no solo de la escuela sino de las familias. Todos aportamos un grano de arena", contó.

Para Soledad, la empatía es esencial para construir lazos positivos.

"Es genial que, desde la casa, los padres alienten a sus hijos a la paciencia, al respeto. Nicolás es súper abierto y sociable pero a veces es demandante y eso no era fácil para sus compañeros. Debíamos acompañar con un freno, desde este lado", comentó.



"La experiencia de integración fue buena para todos. A sus compañeros, estar cerca de Nico y convivir con él les enseñó a ponerse en el lugar del otro y a conocerlo y borrar prejuicios. Eso los acompañará siempre. Uno nunca sabe las situaciones que le depara la vida", dijo.

Nico tiene una vida social muy activa. Agarra la bici temprano y sale por el pueblo a visitar amigos y familiares. Su mamá siempre lo motivó a ser independiente, a moverse solo y a sociabilizar. Tiene una hermana de 15 años, Bárbara y un hermanito de 6, por parte de su papá.

"Soy consciente de que por ley natural de la vida no voy a estar con él siempre y cuánto más independiente sea mejor la va a pasar", dijo.

"Como lo tuve de muy jovencita, tengo esa ventaja o expectativa de vivir mucho tiempo junto a él, es mi deseo", confesó.

Proyectos

Ahora que Nico terminó la secundaria empieza una nueva etapa en la que deberá tomar algunas decisiones importantes y definir un camino de integración en el mundo laboral.

Entre las actividades que más disfruta y que podrían proporcionarle una salida laboral, se encuentra la cocina. En la escuela tenía un taller de cocina con la maestra integradora dos veces por semana y le gustaba mucho.

Su mamá contó que ronda por su cabeza el proyecto de desarrollar una panificadora en el Taller Protegido local aunque también avalúa que viaje al Taller Protegido de Coronel Suárez sobre todo para que aprenda a manejarse en colectivo, a manejar dinero y a desenvolverse en las instituciones de la ciudad.

Otra alternativa sería tomar clases de cocina en el Instituto Gastronómico de las Américas (IGA) entidad privada que se mostró flexible en cuanto a horarios y modalidades de exámenes.

"El chef Máximo Sorrivas, quien también es papá de un chico especial, me llamó con la mejor buena voluntad y nos ofreció una cursada los sábados en la que Nico puede ir acompañado", dijo.

Un amigo, que tiene servicio de catering y ambientación de salones ofreció tener en cuenta a Nico para la atención de las mesas en los eventos.

"Me gustaría que tuviera un trabajo en el que estuviera incluido. Ellos necesitan vivir en sociedad", dijo.

"Estar en contacto con la gente le abre la cabeza a Nico, lo mantiene despierto. Él tiene mucho sentido del humor, una vida linda, normal. Es muy extrovertido y tiene el ego muy alto, se ama", dijo su mamá entre risas.

"A mí siempre me encantó mi hijo. No me pregunté ¿por qué a mi? De bebé era un bombón el gordo. Rubio de ojos claros. Es muy pispireta y divertido", remató Soledad.