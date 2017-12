La Nueva. cambia su sistema para seguir en la vanguardia de los avances tecnológicos

La Nueva. cambió la plataforma de noticias con la que trabajaba y se dieron varios cambios para los usuarios.

Sí, LO SENTIMOS. Algunas cosas funcionaron mal los primeros días, pero ya casi todo está arreglado.

Lo que sí es MUY IMPORTANTE es que ya no uses las aplicaciones de Android y iPhone, porque no andan.

Hemos decidido utilizar una VERSIÓN MÓVIL PROGRESIVA, para mejorar tu experiencia. Y será todo mucho mejor que con una aplicación.

Para agregar a La Nueva. a la pantalla de inicio en tu celular y no tener que escribir lanueva.com en Google cada vez que querés entrar, seguí estos pasos:

1.

2.

3.

4.

5.